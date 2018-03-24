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24.03.2018  18:48

Збірна України (U-19) здобула яскраву перемогу над Сербією в еліт-раунді кваліфікації Євро-2018

 Збірна України обіграла сербів/FSS

Юніорська збірна Україна (U-19) здобула важливу перемогу в еліт-раунді кваліфікації на Євро-2018

Підопічні Олександра Петракова програвали Сербії майже дві третини ігрового часу після пропущеного на 21-й хвилині голу з пенальті. Але знайшли у собі сили не тільки відігратися, а й вирвати перемогу - спочатку на 79-й хвилині відзначився динамівець Віталій Миколенко, а вже у доданий арбітром час переможний м'яч записав на свій рахунок представник СК Дніпро-1 Олександр Сафронов. 

Таким чином, завдяки перемозі та нічийному результату у поєдинку 1-го туру із Швецією українці очолили групу 4 добору. В іншому матчі 2-го туру господарі турніру румуни зустрінуться із шведами. Зазначимо, що на старті змагань румуни розгромили сербів 4:0. 

Чемпіонат Європи-2018

Юніорські збірні (U-19)

Кваліфікація

Еліт-раунд

Група 4

Плоешті, Румунія

2-й тур

24 березня

Україна - Сербія - 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 21, пенальті Йованович, 1:1 - 79 Миколенко, 2:1 - 90+1 Сафронов. 

Румунія - Швеція - 20:00. 

Нагадаємо, що у першому раунді кваліфікації Євро-2018 українці виграли свою групу

Раніше була інформація, що ФФУ продовжила контракт із Петраковим.





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