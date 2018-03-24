У тренерському штабі Вереса відбулися зміни

Володимир Гоменюк/UA-Футбол

Колишній футболіст Сталі, Металіста, Арсенала, Дніпра, Таврії Володимир Гоменюк увійде у тренерський штаб Вереса.

Про це повідомляє СпортАрена.

Стало відомо, що Гоменюк буде допомагати Юрію Свіркову у роботі з нападниками. При цьому, раніше за це відповідав Андрій Демченко, але він за невідомих причин залишив клуб.

Зазначимо, що Гоменюк оголосив про завершення кар'єри ще навесні 2016 року.

Раніше відомий тренер Олег Федорчук згадав, як Гоменюк перейшов у Дніпро з Таврії за 3 мільйони євро.

Нагадаємо, 7 квітня Верес прийматиме Шахтар у матчі 26-го туру першості УПЛ.