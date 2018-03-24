Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
519 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
24.03.2018  19:39

У тренерському штабі Вереса відбулися зміни

 Володимир Гоменюк/UA-Футбол

Колишній футболіст Сталі, Металіста, Арсенала, Дніпра, Таврії Володимир Гоменюк увійде у тренерський штаб Вереса. 

Про це повідомляє СпортАрена.

Стало відомо, що Гоменюк буде допомагати Юрію Свіркову у роботі з нападниками. При цьому, раніше за це відповідав Андрій Демченко, але він за невідомих причин залишив клуб. 

Зазначимо, що Гоменюк оголосив про завершення кар'єри ще навесні 2016 року. 

Раніше відомий тренер Олег Федорчук згадав, як Гоменюк перейшов у Дніпро з Таврії за 3 мільйони євро.

Нагадаємо, 7 квітня Верес прийматиме Шахтар у матчі 26-го туру першості УПЛ.





Читай також
У Вересі розповіли, хто увійде в тренерський штаб Свіркова
Екс-нападник збірної Гоменюк вирішив завершити кар'єру у віці 30-ти років
Сталь вирішила відмовитися від послуг Гоменюка
Динамо перемогло Верес. Інші матчі 23-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги
Гендиректор Вереса: Профутбол і Великий футбол – міні-базар, тільки в костюмах і в студії
Президент Вереса жаліється на інформаційні атаки, спрямовані на його клуб
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
21:42
Футбол. Юнацька збірна України обіграла Сербію в еліт-раунді кваліфікації Євро-2018
21:15
Футбол. Грузія розгромила Литву, Швеція програла Чілі. Інші товариські матчі
20:59
Футбол. Моурінью хоче бачити в МЮ екс-гравця Шахтаря
20:45
Футбол. Феєричний матч із Єгиптом став ювілейним у кар'єрі Роналду
20:22
Теніс. Українець спобує перервати серію невдач на турнірі у Франції
19:54
Футбол. Стало відомо, що може завадити переходу Бейла із Реала в МЮ
19:39
Футбол. У тренерському штабі Вереса відбулися зміни
19:15
Футзал. ХІТ по пенальті здолав Ураган, Титан вирвав перемогу над Кардиналом. Інші матчі першого раунду плей-офф Екстраліги
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!