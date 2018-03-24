СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
519 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.03.2018 19:39
У тренерському штабі Вереса відбулися зміни
|Володимир Гоменюк/UA-Футбол
Колишній футболіст Сталі, Металіста, Арсенала, Дніпра, Таврії Володимир Гоменюк увійде у тренерський штаб Вереса.
Про це повідомляє СпортАрена.
Стало відомо, що Гоменюк буде допомагати Юрію Свіркову у роботі з нападниками. При цьому, раніше за це відповідав Андрій Демченко, але він за невідомих причин залишив клуб.
Зазначимо, що Гоменюк оголосив про завершення кар'єри ще навесні 2016 року.
Раніше відомий тренер Олег Федорчук згадав, як Гоменюк перейшов у Дніпро з Таврії за 3 мільйони євро.
Нагадаємо, 7 квітня Верес прийматиме Шахтар у матчі 26-го туру першості УПЛ.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій