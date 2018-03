Грузія розгромила Литву, Швеція програла Чілі. Інші товариські матчі

24 .

, 糿 , 2:1.

ϳ 2:1 .

, ⳺.

̳

24

- - 4:0 (4:0)

: 1:0 - 15 , 2:0 - 23 , 3:0 - 31, , 4:0 - 40 .

³ - - 0:0

ϳ. - - 2:1 (1:1)

: 0:1 - , 1:1 - 20, ̳ ʳ, 2:1 - 86 .

- - 1:0 (0:0)

: 1:0 - 54 г.

Canada are off and running with a 1-0 lead on the Tosaint Ricketts 2H goal. Ricketts now has 16 career goals in his international career.



1-0 🇨🇦🇳🇿 #CANMNT



WATCH ⬇️ pic.twitter.com/2anrnqZJRx