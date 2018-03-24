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24.03.2018  21:15

Грузія розгромила Литву, Швеція програла Чілі. Інші товариські матчі

 Збірна Грузії розгромила Литву

24 березня відбуваються товариські матчі. 

Так, збірна Грузії розгромила Литву, а Канада здолала Нову Зеландію 2:1.

Північна Ірландія обіграла з рахунком 2:1 Корею.

Нагадаємо, напередодні у товариському матчі збірна Україна зіграла внічию із Саудівською Аравією.

Міжнародні товариські матчі

24 березня

Грузія - Литва - 4:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 15 Папунашвілі, 2:0 - 23 Квілітая, 3:0 - 31, пенальті Казаїшвілі, 4:0 - 40 Чакветадзе.

Вірменія - Естонія - 0:0

Півн. Ірландія - Корея - 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - Квон Чхан Кун, 1:1 - 20, автогол Мін Дже Кім, 2:1 - 86 Сміт.

Канада - Нова Зеландія - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 54 Ріккетс. 

Швеція - Чілі - 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 22 Відаль, 1:1 - 23 Тойвонен, 1:2 - 90 Боладос. 

Ізраїль - Румунія - 20:00

Косово - Мадагаскар - 20:15. 





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