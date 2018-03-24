Грузія розгромила Литву, Швеція програла Чілі. Інші товариські матчі
|Збірна Грузії розгромила Литву
24 березня відбуваються товариські матчі.
Так, збірна Грузії розгромила Литву, а Канада здолала Нову Зеландію 2:1.
Північна Ірландія обіграла з рахунком 2:1 Корею.
Нагадаємо, напередодні у товариському матчі збірна Україна зіграла внічию із Саудівською Аравією.
Міжнародні товариські матчі
24 березня
Грузія - Литва - 4:0 (4:0)
Голи: 1:0 - 15 Папунашвілі, 2:0 - 23 Квілітая, 3:0 - 31, пенальті Казаїшвілі, 4:0 - 40 Чакветадзе.
Вірменія - Естонія - 0:0
Півн. Ірландія - Корея - 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - Квон Чхан Кун, 1:1 - 20, автогол Мін Дже Кім, 2:1 - 86 Сміт.
Канада - Нова Зеландія - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 54 Ріккетс.
Canada are off and running with a 1-0 lead on the Tosaint Ricketts 2H goal. Ricketts now has 16 career goals in his international career.— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) 24 березня 2018 р.
1-0 🇨🇦🇳🇿 #CANMNT
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Швеція - Чілі - 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 22 Відаль, 1:1 - 23 Тойвонен, 1:2 - 90 Боладос.
Ізраїль - Румунія - 20:00
Косово - Мадагаскар - 20:15.
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