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24.03.2018  20:45

Феєричний матч із Єгиптом став ювілейним у кар'єрі Роналду

 

Товариський матч збірних Португалії та Єгипту став для особливим для лідера португальців Криштіану Роналду.

І справа не лише у тому, що зірковий нападник забив два рятівні голи для команди у доданий арбітром час, вирвавши для неї перемогу 2:1, а й у тому, що він став 900-м для Криштіану.

Найбільшу кількість ігор Роналду провів за Реал - 429. Також на рахунку португальця 292 матчу за Манчестер Юнайтед, 31 поєдинок у складі Спортинга. У збірній Португалії він провів 148 матчів. 

У 900 матчах зірковий футболіст 647 разів вразив ворота суперників, пише football.ua.

Раніше повідомлялося, що Роналду завдяки дублю у матчі з Єгиптом вийшов на третє місце у бомбардирському рейтингу.





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