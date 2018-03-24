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142 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.03.2018 20:45
Феєричний матч із Єгиптом став ювілейним у кар'єрі Роналду
Товариський матч збірних Португалії та Єгипту став для особливим для лідера португальців Криштіану Роналду.
І справа не лише у тому, що зірковий нападник забив два рятівні голи для команди у доданий арбітром час, вирвавши для неї перемогу 2:1, а й у тому, що він став 900-м для Криштіану.
Найбільшу кількість ігор Роналду провів за Реал - 429. Також на рахунку португальця 292 матчу за Манчестер Юнайтед, 31 поєдинок у складі Спортинга. У збірній Португалії він провів 148 матчів.
У 900 матчах зірковий футболіст 647 разів вразив ворота суперників, пише football.ua.
Раніше повідомлялося, що Роналду завдяки дублю у матчі з Єгиптом вийшов на третє місце у бомбардирському рейтингу.
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