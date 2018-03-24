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24.03.2018  20:59

Моурінью хоче бачити в МЮ екс-гравця Шахтаря

 Дуглас Коста

Головний тренер МЮ Жозе Моурінью дав завдання виконавчому директору клубу Еду Вудворду оцінити реальність трансферу бразильця Дугласа Кости.

Наразі екс-вінгер Шахтаря виступає за Ювентус, хоча права на нього належать Баварії. Його трансферна вартість оцінюється у 40 мільйонів євро. 

27-річний футболіст провів за Ювентус у нинішньому сезоні 35 матчів, забив у них три голи та віддав 7 передач. 

Нагадаємо, влітку 2015 року Шахтар продав Дугласа Косту у Баварію за 23 мільйони євро. 

Раніше повідомлялося, що МЮ зацікавлений у трансфері лідері Шахтаря Фреді





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