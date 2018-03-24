Юнацька збірна України обіграла Сербію в еліт-раунді кваліфікації Євро-2018
Юнацька збірна України (вік гравців до 17 років) здобула перемогу в еліт-раунді кваліфікації Євро-2018.
Українці у 2-му турі змагань переграли Сербію 2:1.
Підопічні Олега Кузнецова пропустили на 12-й хвилині, але через 20 хвилин нападник Карпат Данило Сікан зрівняв рахунок. Переможним голом відзначився хавбек Шахтаря Михайло Мудрик.
Українці набрали 4 очки після двох турів, але турнірну таблицю очолили іспанці завдяки перемозі над Чехією 2:0.
Чемпіонат Європи-2018
Юнацькі збірні (U-17)
Кваліфікація
Еліт-раунд
Група 1
Оломоуц, Чехія
2-й тур
24 березня
Сербія - Україна - 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 12 Йочич, 1:1 - 32 Сікан, 1:2 - 72 М. Мудрик.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Іспанія
|2
|1
|1
|0
|3:1
|4
|2.
|Україна
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|3.
|Сербія
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|4.
|Чехія
|2
|0
|0
|2
|0:4
|0
Нагадаємо, у першому турі українці не втримали перемогу над Іспанією.
Раніше повідомлялося, що у рамках підготовки до матчів еліт-раунду добору українці поступилися Ізраїлю.
Цікаво, що збірна України (U-17) перемогла Ізраїль у фіналі Кубку розвитку.
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