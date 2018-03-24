Юнацька збірна України обіграла Сербію в еліт-раунді кваліфікації Євро-2018

Юнацька збірна України (вік гравців до 17 років) здобула перемогу в еліт-раунді кваліфікації Євро-2018.

Українці у 2-му турі змагань переграли Сербію 2:1.

Підопічні Олега Кузнецова пропустили на 12-й хвилині, але через 20 хвилин нападник Карпат Данило Сікан зрівняв рахунок. Переможним голом відзначився хавбек Шахтаря Михайло Мудрик.

Українці набрали 4 очки після двох турів, але турнірну таблицю очолили іспанці завдяки перемозі над Чехією 2:0.

Чемпіонат Європи-2018

Юнацькі збірні (U-17)

Кваліфікація

Еліт-раунд

Група 1

Оломоуц, Чехія

2-й тур

24 березня

Сербія - Україна - 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 12 Йочич, 1:1 - 32 Сікан, 1:2 - 72 М. Мудрик.

# Команда И В Н П Г О 1. Іспанія 2 1 1 0 3:1 4 2. Україна 2 1 1 0 3:2 4 3. Сербія 2 1 0 1 3:2 3 4. Чехія 2 0 0 2 0:4 0

Нагадаємо, у першому турі українці не втримали перемогу над Іспанією.

Раніше повідомлялося, що у рамках підготовки до матчів еліт-раунду добору українці поступилися Ізраїлю.

Цікаво, що збірна України (U-17) перемогла Ізраїль у фіналі Кубку розвитку.