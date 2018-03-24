Кравець: Мали обігрувати Саудівську Аравію, тому залишився неприємний осад

Артем Кравець/ФФУ

Збірна України хотіла здобути перемогу у першому матчі 2018 року, проте їй забракло влучності на завершальній стадії.

Про це після нічийного результату у спарингу із Саудівською Аравією (1:1) заявив автор єдиного голу України Артем Кравець.

"Є якийсь неприємний осад після гри, адже налаштовувалися на матч серйозно. Хотілося почати рік з перемоги, але не пощастило в завершальній стадії. Повинні були обігравати цю команду", - вважає нападник.

Нагадаємо, що на 32-й хвилині відкрив рахунок Артем Кравець, але за 6 хвилин суперник українців зрівняв рахунок.

Після гри Шевченко залишився незадоволеним результатом та якістю виконання гравців збірної України.

Також нічийний результат прокоментував Євген Коноплянка.