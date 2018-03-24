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24.03.2018  22:23

Кравець: Мали обігрувати Саудівську Аравію, тому залишився неприємний осад

 Артем Кравець/ФФУ

Збірна України хотіла здобути перемогу у першому матчі 2018 року, проте їй забракло влучності на завершальній стадії. 

Про це після нічийного результату у спарингу із Саудівською Аравією (1:1) заявив автор єдиного голу України Артем Кравець. 

"Є якийсь неприємний осад після гри, адже налаштовувалися на матч серйозно. Хотілося почати рік з перемоги, але не пощастило в завершальній стадії. Повинні були обігравати цю команду", - вважає нападник. 

Нагадаємо, що на 32-й хвилині відкрив рахунок Артем Кравець, але за 6 хвилин суперник українців зрівняв рахунок. 

Після гри Шевченко залишився незадоволеним результатом та якістю виконання гравців збірної України.

Також нічийний результат прокоментував Євген Коноплянка.





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