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521 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]24.03.2018 22:42
Збірна України втратила захисника перед матчем із Японією
|Микита Бурда
Захисник збірної України Микита Бурда не зможе зіграти у товариському матчі проти Японії 27 березня.
У гравця Динамо є пошкодження і він не встигне відновитися до наступної гри.
Вранці 25 березня Бурда залишить розташування збірної, повідомляє прес-служба ФФУ. При цьому не уточнюється, яке саме пошкодження має захисник.
Додамо, що Бурда не брав участі у матчі проти Саудівської Аравії (1:1).
Зазначимо, що після того, як стало відомо про травму Бурди, у розпорядженні Андрія Шевченка залишилося троє центрбеків - Євген Хачеріді, Ярослав Ракицький та Іван Ордець.
Раніше повідомлялося, що троє гравців команди Шевченка відправилися у молодіжну збірну.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій