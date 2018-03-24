Збірна України втратила захисника перед матчем із Японією

Микита Бурда

Захисник збірної України Микита Бурда не зможе зіграти у товариському матчі проти Японії 27 березня.

У гравця Динамо є пошкодження і він не встигне відновитися до наступної гри.

Вранці 25 березня Бурда залишить розташування збірної, повідомляє прес-служба ФФУ. При цьому не уточнюється, яке саме пошкодження має захисник.

Додамо, що Бурда не брав участі у матчі проти Саудівської Аравії (1:1).

Зазначимо, що після того, як стало відомо про травму Бурди, у розпорядженні Андрія Шевченка залишилося троє центрбеків - Євген Хачеріді, Ярослав Ракицький та Іван Ордець.

Раніше повідомлялося, що троє гравців команди Шевченка відправилися у молодіжну збірну.