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24.03.2018  22:42

Збірна України втратила захисника перед матчем із Японією

 Микита Бурда

Захисник збірної України Микита Бурда не зможе зіграти у товариському матчі проти Японії 27 березня.

У гравця Динамо є пошкодження і він не встигне відновитися до наступної гри.

Вранці 25 березня Бурда залишить розташування збірної, повідомляє прес-служба ФФУ. При цьому не уточнюється, яке саме пошкодження має захисник.

Додамо, що Бурда не брав участі у матчі проти Саудівської Аравії (1:1).

Зазначимо, що після того, як стало відомо про травму Бурди, у розпорядженні Андрія Шевченка залишилося троє центрбеків - Євген Хачеріді, Ярослав Ракицький та Іван Ордець. 

Раніше повідомлялося, що троє гравців команди Шевченка відправилися у молодіжну збірну.





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