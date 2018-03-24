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24.03.2018  23:44

Тренер української молодіжки розповів, що необхідно для перемоги над Англією

 Олександр Головко

Для перемоги над Англією у матчі кваліфікації Євро-2019 молодіжній збірній України необхідно чинити тиск на суперника по всьому полю та забити гол.

Про це в ефірі телеканалу Футбол заявив головний тренер команди Олександр Головко. 

"На що ставити акцент? Не дати розбігтися, перекрити зони, які будуть виникати, не залишати по можливості хлопців в один-на-один, тому що суперник по індивідуальній майстерності краще в деяких аспектах. Повинні використовувати і свої козирі: щільна гра, тиск на кожній ділянці поля, намагатися зробити якомога менше помилок, і по можливості - забити", - заявив Головко. 

"Суперника ще вивчимо більш детально. Готуємо хлопців до того, що буде непросто. Вони не новачки в цій справі, знають, як обігравати хороші команди", - цитує спеціаліста UA-Футбол.

Нагадаємо, зустріч із Англією відбудеться 27 березня у Шеффілді. 

Як відомо, у першому матчі із англійцями Україна поступилася у Києві.





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