Тренер української молодіжки розповів, що необхідно для перемоги над Англією
|Олександр Головко
Для перемоги над Англією у матчі кваліфікації Євро-2019 молодіжній збірній України необхідно чинити тиск на суперника по всьому полю та забити гол.
Про це в ефірі телеканалу Футбол заявив головний тренер команди Олександр Головко.
"На що ставити акцент? Не дати розбігтися, перекрити зони, які будуть виникати, не залишати по можливості хлопців в один-на-один, тому що суперник по індивідуальній майстерності краще в деяких аспектах. Повинні використовувати і свої козирі: щільна гра, тиск на кожній ділянці поля, намагатися зробити якомога менше помилок, і по можливості - забити", - заявив Головко.
"Суперника ще вивчимо більш детально. Готуємо хлопців до того, що буде непросто. Вони не новачки в цій справі, знають, як обігравати хороші команди", - цитує спеціаліста UA-Футбол.
Нагадаємо, зустріч із Англією відбудеться 27 березня у Шеффілді.
Як відомо, у першому матчі із англійцями Україна поступилася у Києві.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій