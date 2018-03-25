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25.03.2018  09:17

Алієв: Я вже не Саша Алієв, який був гравцем, я - тренер, маю бути серйозним

Олександр Алієв

Головний тренер аматорського ФК Хмельницький Олександр Алієв має чітко виконувати свої функції.

Про це він розповів в інтерв'ю footballhub.

"Я вже не Саша Алієв, який був гравцем. Я вже треную, повинен бути серйозним, повинен підказувати десь хлопцям. Пхати - ні. Я можу зупинити, якщо він неправильно побіг, не так відкрився. Необхідно спрямувати, щоб він у наступній ситуації не робив ту ж помилку", - пояснив тренер.

"Передусім, ти тренер. Ті хлопці, яких я треную, я несу відповідальність за них. Я не дітей треную, тут стаєш більш відповідальним. Грати я не буду, я не вийду ні разу в аматорській лізі. Так, я грав за Рух, але неможливо і тренувати, і грати", - вважає екс-футболіст Динамо.

"Я і сам знаю, що таке футбол. Колись я пирхав, говорив, що тренер мені розповідає там. Я пограв у футбол і з цим усім стикався. Я не дозволю, щоб хтось був чимось незадоволений, нехай він навіть дуже хороший. У першу чергу - дисципліна. Виходять 11 футболістів на поле і заробляють один хліб", - підсумував Алієв.

Нагадаємо, що Алієв став тренером, бо було багато вільного часу, а як футболіст команду він не знайшов.





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