Вербич: Сподіваюся, що Динамо не буде останнім кроком у моїй кар'єрі

Беньямін Вербич

Новачок Динамо Беньямін Вербич планує пограти в топ-чемпіонатах.

Про це повідомляє siol.net.

"Ми завжди з братом уболівали за Барселону. Від Рівалдо і Роналдіньо до Мессі, у команди завжди були найкращі футболісти у світі. Вони завжди грали в гарний футбол", - вважає футболіст.

"Кожен футболіст мріє про Барсу, але не відразу. Сподіваюся, Динамо не буде моїм останнім кроком у кар'єрі. Сподіваюся, одного разу зіграю в якомусь клубі з топ-5 ліг у світі. Це завжди було моєю метою", - зізнався Вербич.

Нагадаємо, що Вербич розповів про життя в Києві.