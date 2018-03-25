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246 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 10:35
Вербич: Сподіваюся, що Динамо не буде останнім кроком у моїй кар'єрі
|Беньямін Вербич
Новачок Динамо Беньямін Вербич планує пограти в топ-чемпіонатах.
Про це повідомляє siol.net.
"Ми завжди з братом уболівали за Барселону. Від Рівалдо і Роналдіньо до Мессі, у команди завжди були найкращі футболісти у світі. Вони завжди грали в гарний футбол", - вважає футболіст.
"Кожен футболіст мріє про Барсу, але не відразу. Сподіваюся, Динамо не буде моїм останнім кроком у кар'єрі. Сподіваюся, одного разу зіграю в якомусь клубі з топ-5 ліг у світі. Це завжди було моєю метою", - зізнався Вербич.
Нагадаємо, що Вербич розповів про життя в Києві.
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