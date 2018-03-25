Нападник збірної України: Впало в око, що японці швидкі й технічні

Артем Кравець / ФФУ

Майбутній суперник збірної України в товариських матчах збірна Японії має у своєму складі швидких і технічних футболістів.

Так вважає форвард синьо-жовтих Артем Кравець.

"Поки не скажу нічого конкретного по цій команді. Я подивився тільки нарізку її товариського матчу проти Малі, у якому азіати відігралися в компенсований час. Впало в око, що японці швидкі, технічні. У будь-якому випадку буде цікавий поєдинок, адже це ще один учасник чемпіонату світу", - цитує Кравця Команда №1.

Матч Україна - Японія відбудеться 27 березня.

Нагадаємо, що Кравець забив єдиний гол у матчі проти Саудівської Аравії (1:1).