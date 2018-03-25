СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
306 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 10:54
Нападник збірної України: Впало в око, що японці швидкі й технічні
|Артем Кравець / ФФУ
Майбутній суперник збірної України в товариських матчах збірна Японії має у своєму складі швидких і технічних футболістів.
Так вважає форвард синьо-жовтих Артем Кравець.
"Поки не скажу нічого конкретного по цій команді. Я подивився тільки нарізку її товариського матчу проти Малі, у якому азіати відігралися в компенсований час. Впало в око, що японці швидкі, технічні. У будь-якому випадку буде цікавий поєдинок, адже це ще один учасник чемпіонату світу", - цитує Кравця Команда №1.
Матч Україна - Японія відбудеться 27 березня.
Нагадаємо, що Кравець забив єдиний гол у матчі проти Саудівської Аравії (1:1).
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
1
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій