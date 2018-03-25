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109 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 11:55
Селезньов: Шкода, що Коноплянку не ставлять у стартовий склад Шальке
|Євген Селезньов
Вінгер збірної України Євген Коноплянка заслуговує більше ігрового часу в Шальке.
Так вважає нападник турецького Акхісара Беледієспора Євген Селезньов.
"Мені дуже важко. Дивлюся, його не ставлять. Мені прикро, адже він - неймовірно крутий футболіст. Женя заслуговує на те, щоб його цінували більше. Але я помітив в інших країнах закономірність: вони більше цінують своїх. Тільки ми навпаки", - сказав Селезньов в ефірі Футбол 1.
Нагадаємо, що Шевченко прояснив долю Селезньова у збірній.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій