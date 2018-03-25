Селезньов: Шкода, що Коноплянку не ставлять у стартовий склад Шальке

Євген Селезньов

Вінгер збірної України Євген Коноплянка заслуговує більше ігрового часу в Шальке.

Так вважає нападник турецького Акхісара Беледієспора Євген Селезньов.

"Мені дуже важко. Дивлюся, його не ставлять. Мені прикро, адже він - неймовірно крутий футболіст. Женя заслуговує на те, щоб його цінували більше. Але я помітив в інших країнах закономірність: вони більше цінують своїх. Тільки ми навпаки", - сказав Селезньов в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, що Шевченко прояснив долю Селезньова у збірній.