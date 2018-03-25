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201 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 12:13
Інгулець - Кремінь, Рух - Арсенал та інші: відео онлайн-трансляції матчів 24 туру Першої ліги
25 березня в Першій лізі чемпіонату України буде зіграно 6 матчів.
Пропонуємо вам відео онлайн-трансляції цих поєдинків.
Нагадаємо, що президент Інгульця збирається вивести команду в Лігу Європи.
Чемпіонат України
Перша ліга
24 тур
25 березня
13:00 Гірник-Спорт - Жемчужина
14:00 Рух - Арсенал
14:00 Інгулець - Кремінь
15:00 Полтава - Черкаський Дніпро
15:00 Колос - Балкани
16:00 Миколаїв - Оболонь-Бровар
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій