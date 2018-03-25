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25.03.2018  12:33

Україна - Саудівська Аравія: Шевченко виставив один із наймолодших складів

Збірна України / Команда №1

Склад збірної України в матчі проти Саудівської Аравії (1:1) виявився майже наймолодшим за час оруди Андрія Шевченка.

Про це повідомляє Команда №1.

За підрахунками видання, середній вік стартового складу синьо-жовтих у матчі зі збірною Саудівської Аравії склав 25,8 років. Цей показник є другим під орудою Шевченка. Більш молодий варіант (25,6 років) вийшов із перших хвилин товариського поєдинку проти сербів у листопаді 2016 року.

Найстаршим гравцем був Євген Хачеріді, якому 30 років, наймолодшим – Андрій Лунін. Йому нещодавно виповнилось 19. Це дозволило йому стати наймолодшим воротарем в історії збірної України.

Нагадаємо, що Шевченко розповів, що йому не сподобалося у грі із Саудівською Аравією.





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