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138 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 12:33
Україна - Саудівська Аравія: Шевченко виставив один із наймолодших складів
|Збірна України / Команда №1
Склад збірної України в матчі проти Саудівської Аравії (1:1) виявився майже наймолодшим за час оруди Андрія Шевченка.
Про це повідомляє Команда №1.
За підрахунками видання, середній вік стартового складу синьо-жовтих у матчі зі збірною Саудівської Аравії склав 25,8 років. Цей показник є другим під орудою Шевченка. Більш молодий варіант (25,6 років) вийшов із перших хвилин товариського поєдинку проти сербів у листопаді 2016 року.
Найстаршим гравцем був Євген Хачеріді, якому 30 років, наймолодшим – Андрій Лунін. Йому нещодавно виповнилось 19. Це дозволило йому стати наймолодшим воротарем в історії збірної України.
Нагадаємо, що Шевченко розповів, що йому не сподобалося у грі із Саудівською Аравією.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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