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121 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 12:50
Сталь зіграла внічию з дублем Шахтаря
|Фото - ПФК Сталь
Кам'янська Сталь, скориставшись паузою через матчі збірних, провела спаринг з дублем донецького Шахтаря.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Нагадаємо, що в минулому турі Сталь на виїзді перемогла Чорноморець (0:1).
Контрольний матч
Київ
24 березня
Шахтар (U-21) - Сталь 2:2 (1:1, 1:1)
Голи: 0:1 - 31 Тіаго, 1:1 - 41 Яловенко, 2:1 - Глоба, пенальті, 2:2 - 89 Книш, пенальті
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій