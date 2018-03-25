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25.03.2018  12:50

Сталь зіграла внічию з дублем Шахтаря

Фото - ПФК Сталь

Кам'янська Сталь, скориставшись паузою через матчі збірних, провела спаринг з дублем донецького Шахтаря.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що в минулому турі Сталь на виїзді перемогла Чорноморець (0:1).

Контрольний матч

Київ

24 березня

Шахтар (U-21) - Сталь 2:2 (1:1, 1:1)

Голи: 0:1 - 31 Тіаго, 1:1 - 41 Яловенко, 2:1 - Глоба, пенальті, 2:2 - 89 Книш, пенальті





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