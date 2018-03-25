Збірна України в травні зіграє на Кубку Словаччини проти Чехії, США і Казахстану

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Юнацька збірна України (U-18) наприкінці весни візьме участь у турнірі в Словаччині.

Про це сказав головний тренер команди Сергій Попов.

"У травні зіграємо на Кубку Словаччини. У нашій групі виступлять Чехія, США і Казахстан. Дві групи по чотири команди зіграють одне коло, а потім відбудуться стикові матчі за перше, третє, п'яте і сьоме місця", - цитує Попова сайт ФФУ.

Нагадаємо, що збірна України (U-18) здолала Польщу на турнірі у Варшаві.