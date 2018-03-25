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306 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 13:15
Збірна України в травні зіграє на Кубку Словаччини проти Чехії, США і Казахстану
|Фото - ФФУ
Юнацька збірна України (U-18) наприкінці весни візьме участь у турнірі в Словаччині.
Про це сказав головний тренер команди Сергій Попов.
"У травні зіграємо на Кубку Словаччини. У нашій групі виступлять Чехія, США і Казахстан. Дві групи по чотири команди зіграють одне коло, а потім відбудуться стикові матчі за перше, третє, п'яте і сьоме місця", - цитує Попова сайт ФФУ.
Нагадаємо, що збірна України (U-18) здолала Польщу на турнірі у Варшаві.
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