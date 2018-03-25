25-річний хорватський футболіст помер прямо на полі після влучання м'яча в груди. ВІДЕО

У Хорватії під час матчу помер 25-річний півзахисник Бруно Бобан.

Про це повідомляє sportske.jutarnji.hr.

Трагедія сталася під час гри між Марсон і Славонії у третій за силою хорватській лізі. М'яч потрапив футболісту в район грудей, після чого гравець впав.

Медики намагалися допомогти півзахисникові, на поле прибула машина швидкої. Однак через деякий час була констатована смерть футболіста. Причину назвуть після розтину.

Відзначається, що кілька місяців тому пішов із життя батько Бобана. Брат Бруно Габріель наразі виступає за Осієк у найсильнішій хорватській лізі, пише sports.ru.

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