Хацкевич: Перед грою з Маріуполем треба врахувати, що деякі футболісти грають за збірні в Америці

Олександр Хацкевич

Тренерський штаб Динамо має врахувати всі нюанси під час підготовки до матчу УПЛ проти Маріуполя, який відбудеться 1 квітня.

Про це сказав наставник киян Олександр Хацкевич.

"Велика кількість наших хлопців регулярно виїжджає до збірних своїх країн, тому ми добре знаємо питання, які можуть виникнути після їх повернення. Потрібно враховувати, що деякі грають в Америці: Піварич, Гонсалес, також звертати увагу на їхній стан і різницю в часі", - зауважив тренер.

"Дай бог, щоб усі повернулися здоровими, а за чотири дні, які залишаться до гри чемпіонату, ми визначимося, хто до якого матчу буде готуватися. А також, хто з молодих хлопців буде працювати з нами, а хто - з командою U-21", - сказав Хацкевич в ефірі Футбол 1.

Раніше Хацкевич запевнив, що Хачеріді не відсторонений від роботи з першою командою.