Селезньов хоче стати рекордсменом чемпіонату України

Євген Селезньов

Нападник Акхісар Беледієспора Євген Селезньов прагне забити найбільше голів в УПЛ.

Про це форвард сказав в ефірі Футбол 1.

"Сподіваюсь, що вдасться завершити кар'єру в Україні. Вірю, що Дніпро ще повернеться. Крім того, прагну стати рекордсменом за кількістю голів у чемпіонаті України. Упевнений, мені це вдасться!" - заявив нападник.

"Хочу побити і рекорд за кількістю голів у футболці Дніпра та потрапити в історію. Я виграв в Україні майже все. В історію я потрапив, але це було командне досягнення, а тепер хочу індивідуально. Півроку-рік і я поб'ю рекорд", - запевнив Селезньов.

Нагадаємо, що Шевченко прояснив долю Селезньова у збірній.