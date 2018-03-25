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346 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 15:13
Селезньов хоче стати рекордсменом чемпіонату України
|Євген Селезньов
Нападник Акхісар Беледієспора Євген Селезньов прагне забити найбільше голів в УПЛ.
Про це форвард сказав в ефірі Футбол 1.
"Сподіваюсь, що вдасться завершити кар'єру в Україні. Вірю, що Дніпро ще повернеться. Крім того, прагну стати рекордсменом за кількістю голів у чемпіонаті України. Упевнений, мені це вдасться!" - заявив нападник.
"Хочу побити і рекорд за кількістю голів у футболці Дніпра та потрапити в історію. Я виграв в Україні майже все. В історію я потрапив, але це було командне досягнення, а тепер хочу індивідуально. Півроку-рік і я поб'ю рекорд", - запевнив Селезньов.
Нагадаємо, що Шевченко прояснив долю Селезньова у збірній.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій