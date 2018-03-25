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264 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 16:05
Жемчужина перемогла Гірник-Спорт. Інші матчі 24 туру Першої ліги
25 березня в Першій лізі чемпіонату України буде зіграно 6 матчів.
Нагадаємо, що президент Інгульця збирається вивести команду в Лігу Європи.
Чемпіонат України
Перша ліга
24 тур
25 березня
Гірник-Спорт - Жемчужина 1:3 (0:2, 1:1)
Голи: 0:1 - 2 Шестаков, 0:2 - Шестаков, 1:2 - 46 Шевчук, 1:3 - 61 Паламар, пенальті
Рух - Арсенал 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 - 23 Дуць
Інгулець - Кремінь 2:0 (2:0, 0:0)
Голи: 1:0 - 21 Акименко, 2:0 - 39 Мішуренко
15:00 Полтава - Черкаський Дніпро
15:00 Колос - Балкани
16:00 Миколаїв - Оболонь-Бровар
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій