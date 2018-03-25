Нападник збірної Японії: Матч із Україною є хорошою можливістю проявити себе перед ЧС-2018

Юя Осако

Для збірної Японії товариська гра проти України буде дуже важливою.

Про це сказав форвард команди Юя Осако.

"Результат у товариських матчах не є головним, але ніколи не хочеться програвати. Ті молоді хлопці, які є в нашій команді, повинні навчитися брати відповідальність на себе", - вважає гравець Кельна.

"Наш наступний поєдинок – зі збірною України – буде набагато кращим, ніж матч із Малі. Із цим суперником надважливо зіграти організовано. Крім цього, матч із Україною є хорошою можливістю проявити себе усім, хто претендує поїхати на ЧС-2018", – цитує Осако офіційний сайт Федерації футболу Японії.

Матч Україна - Японія відбудеться 27 березня.

Нагадаємо, що збірна України втратила захисника перед матчем із Японією.