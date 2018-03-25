СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
221 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 15:42
Нападник збірної Японії: Матч із Україною є хорошою можливістю проявити себе перед ЧС-2018
|Юя Осако
Для збірної Японії товариська гра проти України буде дуже важливою.
Про це сказав форвард команди Юя Осако.
"Результат у товариських матчах не є головним, але ніколи не хочеться програвати. Ті молоді хлопці, які є в нашій команді, повинні навчитися брати відповідальність на себе", - вважає гравець Кельна.
"Наш наступний поєдинок – зі збірною України – буде набагато кращим, ніж матч із Малі. Із цим суперником надважливо зіграти організовано. Крім цього, матч із Україною є хорошою можливістю проявити себе усім, хто претендує поїхати на ЧС-2018", – цитує Осако офіційний сайт Федерації футболу Японії.
Матч Україна - Японія відбудеться 27 березня.
Нагадаємо, що збірна України втратила захисника перед матчем із Японією.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій