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25.03.2018  16:46

Селезньов розповів про заборгованість колишнього клубу

Євген Селезньов

Карабюкспор має заборгованість перед Євгеном Селезньовим.

Про це розповів сам футболіст.

"Мені там не платили гроші. Але це в минулому, не хочу навіть згадувати. Не платили, і досі нічого не змінилося. Заборгованість - півроку", - сказав він.

"Сподіваюся домовитися мирно - над цим зараз працюють юристи. Я неконфліктна людина і не хочу ні з ким судитися", - цитує гравця Футбол 1.

Раніше повідомлялося, що Селезньов хоче стати рекордсменом чемпіонату України.





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