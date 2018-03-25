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525 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 16:46
Селезньов розповів про заборгованість колишнього клубу
|Євген Селезньов
Карабюкспор має заборгованість перед Євгеном Селезньовим.
Про це розповів сам футболіст.
"Мені там не платили гроші. Але це в минулому, не хочу навіть згадувати. Не платили, і досі нічого не змінилося. Заборгованість - півроку", - сказав він.
"Сподіваюся домовитися мирно - над цим зараз працюють юристи. Я неконфліктна людина і не хочу ні з ким судитися", - цитує гравця Футбол 1.
Раніше повідомлялося, що Селезньов хоче стати рекордсменом чемпіонату України.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій