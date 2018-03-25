Китайські клуби полюють на екс-гравця Дніпра

Нікола Калінич

Нападник Мілана Нікола Калінич може змінити Серію А на китайську Суперлігу.

Калінич, який забив чотири голи за сезон, втратив місце в основі свого клубу, а на останню гру з К'єво і зовсім не потрапив до заявки.

Головний тренер "россонері" Дженнаро Гаттузо незадоволений роботою хорвата на тренуваннях і за повідомленнями ЗМІ розкритикував його за слабку віддачу перед всією командою.

За інформацією Corriere dello Sport, ряд клубів з Китаю стежать за ситуацією і готові будуть боротися за Калінича, якщо його положення в Мілані не покращиться, пише ua-football.com.

Раніше повідомлялося, що Калінич може перейти в Марсель.