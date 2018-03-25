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181 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 17:31
Китайські клуби полюють на екс-гравця Дніпра
|Нікола Калінич
Нападник Мілана Нікола Калінич може змінити Серію А на китайську Суперлігу.
Калінич, який забив чотири голи за сезон, втратив місце в основі свого клубу, а на останню гру з К'єво і зовсім не потрапив до заявки.
Головний тренер "россонері" Дженнаро Гаттузо незадоволений роботою хорвата на тренуваннях і за повідомленнями ЗМІ розкритикував його за слабку віддачу перед всією командою.
За інформацією Corriere dello Sport, ряд клубів з Китаю стежать за ситуацією і готові будуть боротися за Калінича, якщо його положення в Мілані не покращиться, пише ua-football.com.
Раніше повідомлялося, що Калінич може перейти в Марсель.
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