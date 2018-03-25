У Роналду тепер є рукавички Василя Ломаченка

Кріштіану Роналду

Гравець Реала Кріштіану Роналду отримав рукавички Василя Ломаченка.

Такий подарунок португальцеві зробив менеджер українця Егіс Клімас.

"Із задоволенням зустрівся з Кріштіану Роналду і передав подарунок від Василя Ломаченка", - написав Клімас.

Як відомо, раніше українська шахістка Музичук подарувала Реалу дошку зі своїм підписом.