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25.03.2018  19:15

Збірна України вирушила на матч проти Японії

ФФУ

Національна команда України вилетіла з Іспанії до Бельгії, де 27 березня проведе спаринг з Японією.

Про це пише сайт ФФУ.

Разом з командою полетів Віктор Циганков, який тренувався індивідуально.

26 березня в Льєжі на стадіоні Моріс Дюфран відбудеться передматчеве тренування команди.

Раніше була інформація, що збірна України втратила захисника перед матчем із Японією.





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