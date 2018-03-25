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137 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 19:15
Збірна України вирушила на матч проти Японії
|ФФУ
Національна команда України вилетіла з Іспанії до Бельгії, де 27 березня проведе спаринг з Японією.
Про це пише сайт ФФУ.
Разом з командою полетів Віктор Циганков, який тренувався індивідуально.
26 березня в Льєжі на стадіоні Моріс Дюфран відбудеться передматчеве тренування команди.
Раніше була інформація, що збірна України втратила захисника перед матчем із Японією.
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