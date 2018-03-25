Збірна України вирушила на матч проти Японії

ФФУ

Національна команда України вилетіла з Іспанії до Бельгії, де 27 березня проведе спаринг з Японією.

Про це пише сайт ФФУ.

Разом з командою полетів Віктор Циганков, який тренувався індивідуально.

26 березня в Льєжі на стадіоні Моріс Дюфран відбудеться передматчеве тренування команди.

Раніше була інформація, що збірна України втратила захисника перед матчем із Японією.