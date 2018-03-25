Зоря і Олександрія розійшлися миром

Луганська Зоря у товариському матчі розписала результативну нічию з Олександрією.

Товариський матч

25 березня

Зоря – Олександрія – 1:1

Голи: Гордієнко, 38 – Бондаренко, 90+1 (пенальті)

к відомо, раніше повідомлялося, що в УПЛ Динамо і Зоря зіграють 7-го квітня.