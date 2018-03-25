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158 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 19:33
Зоря і Олександрія розійшлися миром
Луганська Зоря у товариському матчі розписала результативну нічию з Олександрією.
Товариський матч
25 березня
Зоря – Олександрія – 1:1
Голи: Гордієнко, 38 – Бондаренко, 90+1 (пенальті)
к відомо, раніше повідомлялося, що в УПЛ Динамо і Зоря зіграють 7-го квітня.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій