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219 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
25.03.2018  20:28

Яремчук розповів, коли вирішив залишити Динамо

Роман Яремчук

Форвард Гента Роман Яремчук вирішв покинути Динамо після того, як команду очолив Олександр Хацкевич.

Про це він заявив у коментарі FootballHub.

"Коли приходить новий тренер, то він дивиться скільки забиває голів нападник. Правильно? Я відразу зрозумів, що повернуться Мбокані і Мораес. Артем Бесєдін забиває багато і він українець. І Діма Хльобас ще є", - сказав Романчук.

"Я не давав результату і відразу зрозумів, що піду. Я зрозумів, що треба змусити себе, але просто психологічно зламався. І в такому великому клубі просто не зміг взяти себе в руки", - підсумував Яремчук.

Раніше була інформація, що Яремчук знову забив за Гент.

Також Яремчук заявляв, що Динамо вбило в ньому футболіста.





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