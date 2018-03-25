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219 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 20:28
Яремчук розповів, коли вирішив залишити Динамо
|Роман Яремчук
Форвард Гента Роман Яремчук вирішв покинути Динамо після того, як команду очолив Олександр Хацкевич.
Про це він заявив у коментарі FootballHub.
"Коли приходить новий тренер, то він дивиться скільки забиває голів нападник. Правильно? Я відразу зрозумів, що повернуться Мбокані і Мораес. Артем Бесєдін забиває багато і він українець. І Діма Хльобас ще є", - сказав Романчук.
"Я не давав результату і відразу зрозумів, що піду. Я зрозумів, що треба змусити себе, але просто психологічно зламався. І в такому великому клубі просто не зміг взяти себе в руки", - підсумував Яремчук.
Раніше була інформація, що Яремчук знову забив за Гент.
Також Яремчук заявляв, що Динамо вбило в ньому футболіста.
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