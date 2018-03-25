Яремчук розповів, коли вирішив залишити Динамо

Роман Яремчук

Форвард Гента Роман Яремчук вирішв покинути Динамо після того, як команду очолив Олександр Хацкевич.

Про це він заявив у коментарі FootballHub.

"Коли приходить новий тренер, то він дивиться скільки забиває голів нападник. Правильно? Я відразу зрозумів, що повернуться Мбокані і Мораес. Артем Бесєдін забиває багато і він українець. І Діма Хльобас ще є", - сказав Романчук.

"Я не давав результату і відразу зрозумів, що піду. Я зрозумів, що треба змусити себе, але просто психологічно зламався. І в такому великому клубі просто не зміг взяти себе в руки", - підсумував Яремчук.

Раніше була інформація, що Яремчук знову забив за Гент.

Також Яремчук заявляв, що Динамо вбило в ньому футболіста.