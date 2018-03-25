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25.03.2018  20:44

Суперник України в Лізі націй виграв Кубок короля Таїланду

 

Футболісти збірної Словаччини стали володарями Кубка короля Таїланду.

Нагадаємо, що Словаччина - суперник збірної України в групі Ліги націй.

Кубок короля Таїланду

Фінал

Словаччина - Таїланд 3:2

Голи: Дуда, 10, Мак, 34, Пачінда, 67 - Каєвпром, 42, Хемвібун, 79

Українці зіграють проти словаків 9-го вересня і 18-го листопада.





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