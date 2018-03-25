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112 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 20:44
Суперник України в Лізі націй виграв Кубок короля Таїланду
Футболісти збірної Словаччини стали володарями Кубка короля Таїланду.
Нагадаємо, що Словаччина - суперник збірної України в групі Ліги націй.
Кубок короля Таїланду
Фінал
Словаччина - Таїланд 3:2
Голи: Дуда, 10, Мак, 34, Пачінда, 67 - Каєвпром, 42, Хемвібун, 79
Українці зіграють проти словаків 9-го вересня і 18-го листопада.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій