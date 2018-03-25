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284 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 21:23
Селезньов про виступи в Росії: Це була помилка
|Євген Селезньов
Євген Селезньов шкодує про перехід з Дніпра в Кубань.
Про це він заявив у ефірі програми Моя Гра.
"Скільки забив за Кубань? Не пам'ятаю, мало. Не хочу згадувати цей час, адже немає сенсу. Думаю, що не повинен був йти з Дніпра. Це було помилкою", - сказав він.
"Чи знав про всю критику в свою сторону? Звичайно, я ж не міг очі закрити. Переживав, як і будь-який інший чоловік", - підсумував Євген.
Як відомо, раніше Селезньов розповів про заборгованість колишнього клубу.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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