Селезньов про виступи в Росії: Це була помилка

Євген Селезньов

Євген Селезньов шкодує про перехід з Дніпра в Кубань.

Про це він заявив у ефірі програми Моя Гра.

"Скільки забив за Кубань? Не пам'ятаю, мало. Не хочу згадувати цей час, адже немає сенсу. Думаю, що не повинен був йти з Дніпра. Це було помилкою", - сказав він.

"Чи знав про всю критику в свою сторону? Звичайно, я ж не міг очі закрити. Переживав, як і будь-який інший чоловік", - підсумував Євген.

Як відомо, раніше Селезньов розповів про заборгованість колишнього клубу.