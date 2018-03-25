Дніпро-1 відіграв чотири м’ячі в спарингу з Ворсклою

Ворскла і СК Дніпро-1 провели товариський поєдинок, заповнюючи паузу, викликану матчами збірних.

Товариський матч

25 березня

Ворскла - СК Дніпро-1 - 4:4

Голи: Коломоєць (8), Остапенко (33), Сергійчук (44), Ребенок (45) - Сула (62), Мемешев (72), Сула (75), Логінов (89)

"Ворскла" (1-й тайм): Каневцев, Саків, Чеснаков, Остапенко, Пердута, гравець на перегляді, Ребенок, Васін, Скляр, Кулач (Сергійчук, 17), Коломоєць.

(2-й тайм): Шуст, Сапай, Саків, Остапенко, Гончар, гравець на перегляді, Кобахідзе, Чеснаков, Васін (Черткоєв 67), Сергійчук, Глущук (Одарюк, 82).

СК "Дніпро-1": Варцаба, Бровченко, Лопирьонок, Логінов, Поплавка, Передистий (Гоменко, 61), Кравченко, Сніжко, Чегурко, Кірєєв (Сула, 61), Мемешев (Войцеховський, 76).

Раніше повідомлялося, що у Ворскли виросли борги перед футболістами.