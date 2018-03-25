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44 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 22:21
Маріуполь на матч проти Динамо виділить сектор для студентів
Під час матчу 25-го туру УПЛ Маріуполь - Динамо, який відбудеться 1 квітня о 14.00, буде виділений окремий студентський сектор.
Про це пише сайт азовців.
Вартість квитків на даний сектор буде складати 10 гривень. Звичайна ціна на квитки варіюється від 20 до 50 гривень.
Як відомо, раніше віце-президент Маріуполя порадив купити квитки на Динамо, поки вони є в наявності.
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E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій