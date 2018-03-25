Японія втратила захисника перед грою проти України

Хірокі Сакаї

Збірна Японії перед товариським матчем з України зазнала кадрових втрат.

Через травму стегна бельгійський табір команди залишив захисник французького Марселя Хірокі Сакаї, пише сайт ФАЯ.

Як відомо, поєдинок відбудеться 27-го березня в Льєжі.

Раніше повідомлялося, що збірна України вирушила на матч проти Японії.

Як відомо, раніше збірна України втратила захисника перед матчем із Японією.