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52 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 23:13
Японія втратила захисника перед грою проти України
|Хірокі Сакаї
Збірна Японії перед товариським матчем з України зазнала кадрових втрат.
Через травму стегна бельгійський табір команди залишив захисник французького Марселя Хірокі Сакаї, пише сайт ФАЯ.
Як відомо, поєдинок відбудеться 27-го березня в Льєжі.
Раніше повідомлялося, що збірна України вирушила на матч проти Японії.
Як відомо, раніше збірна України втратила захисника перед матчем із Японією.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій