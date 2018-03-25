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256 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 23:30
Шевченко розповів, чому не відпустив Матвієнка у молодіжку
|Андрій Шевченко
Андрій Шевченко не відпустив Миколу Матвієнка у молодіжну збірну через травму Микити Бурди.
Про це Футбол 1 розповів сам наставник.
"Підготовка до матчу з Японією? Деяких футболістів відпустили в молодіжку. Матвієнка не відпустили з-за травми Бурди. Провели ранкове тренування. Нас чекає непростий суперник", - сказав він.
"У матчі з Японією потрібен результат, незважаючи на товариський характер зустрічі. Також потрібно було забивати другий м'яч аравійцям і йти переможцями. Це мої завдання. Треба виховувати в собі бажання перемагати", - підсумував Шевченко.
Раніше була інформація, що молодіжка отримає підсилення із національної збірної.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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