Шевченко розповів, чому не відпустив Матвієнка у молодіжку

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко не відпустив Миколу Матвієнка у молодіжну збірну через травму Микити Бурди.

Про це Футбол 1 розповів сам наставник.

"Підготовка до матчу з Японією? Деяких футболістів відпустили в молодіжку. Матвієнка не відпустили з-за травми Бурди. Провели ранкове тренування. Нас чекає непростий суперник", - сказав він.

"У матчі з Японією потрібен результат, незважаючи на товариський характер зустрічі. Також потрібно було забивати другий м'яч аравійцям і йти переможцями. Це мої завдання. Треба виховувати в собі бажання перемагати", - підсумував Шевченко.

Раніше була інформація, що молодіжка отримає підсилення із національної збірної.