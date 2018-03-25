Трансфер Грізманна обійдеться Барселоні більше, ніж в 100 мільйонів

Антуан Грізманн / Atletico Twitter

Барселона має намір узгодити трансфер форварда Атлетико Антуана Грізманна до старту чемпіонату світу.

Каталонці не хочуть виходити за рамки бюджету по зарплаті. Грізманн погодився на меншу суму, але з істотними бонусами.

Барселона хоче придбати француза, не зіпсувавши відносин з мадридським клубом, тому готова запропонувати за гравця трохи більше 100 мільйонів євро відступних, прописаних в контракті Грізманна.

У клубі сподіваються, що Атлетико влаштує оплата в розстрочку. Тоді каталонцям не доведеться звертатися в Професійну футбольну лігу Іспанії (LFP), щоб здійснити трансфер через виплату відступних.

Барселона має намір оформити покупку Грізманн якомога швидше, але не хоче оголошувати про це до 1-го липня, щоб угода за документами відбулася в наступному фінансовому році, пише tribuna.com.

Як відомо, нещодавно Грізманн побив бомбардирський рекорд Серхіо Агуеро в Атлетико.