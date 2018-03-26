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1408 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.03.2018 08:32
Екс-гравець Шахтаря розповів про конфлікт з бразильцями
|Мірча Луческу і Крістіано Лукареллі
Екс-нападник Шахтаря Крістіано Лукареллі конфліктував з бразильськими футболістами в донецькому клубі.
Про це він розповів в ефірі програми Велкий Футбол.
"Важко було жити із бразильцями. Їх було дуже багато, особливо в атаці. Вони були більш пов'язані між собою, ніж зі мною. Ми з бразильцями не любили один одного, але поважали", - сказав він.
"Вони частіше віддавали передачі на Брандао, а не на мене. Але я покинув клуб з іншої причини, у мене були інші мотиви", - зазначив екс-футболіст.
Як відомо, в 2012-му році Лукареллі завершив кар'єру футболіста.
Раніше повідомлялося, що Лукареллі очолив клуб італійської Ліги Про.
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