Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
1408 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
26.03.2018  08:32

Екс-гравець Шахтаря розповів про конфлікт з бразильцями

Мірча Луческу і Крістіано Лукареллі

Екс-нападник Шахтаря Крістіано Лукареллі конфліктував з бразильськими футболістами в донецькому клубі.

Про це він розповів в ефірі програми Велкий Футбол.

"Важко було жити із бразильцями. Їх було дуже багато, особливо в атаці. Вони були більш пов'язані між собою, ніж зі мною. Ми з бразильцями не любили один одного, але поважали", - сказав він.

"Вони частіше віддавали передачі на Брандао, а не на мене. Але я покинув клуб з іншої причини, у мене були інші мотиви", - зазначив екс-футболіст.

Як відомо, в 2012-му році Лукареллі завершив кар'єру футболіста.

Раніше повідомлялося, що Лукареллі очолив клуб італійської Ліги Про.





Читай також
Екс-форвард "Шахтаря" Лукареллі завершив кар'єру футболіста
Йерко Лєко став одноклубником Лукареллі
Румунські ЗМІ: "Стяуа" зацікавлена у Лукареллі й Аморузо
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
10:12
Боротьба. Українські борці в Болгарії фотографувалися з російськими спортсменами
09:59
Футбол. Алієв розповів, чому у нього будуть проблеми при отриманні тренерської ліцензії
09:36
ЧС-2018. Футболіст збірної Англії приїде на чемпіонат світу з охоронцем
09:12
Баскетбол. Дабл-дабл Михайлюка допоміг Канзасу вийти у Фінал чотирьох NCAA. ВІДЕО
08:54
Футбол. Селезньов про атмосферу в збірній: Раніше так не було
08:32
Футбол. Екс-гравець Шахтаря розповів про конфлікт з бразильцями
08:13
Теніс. Світоліна вийшла в четверте коло турніру в Маямі
25.03.2018
23:52
Футбол. Трансфер Грізманна обійдеться Барселоні більше, ніж в 100 мільйонів
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!