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26.03.2018  09:59

Алієв розповів, чому у нього будуть проблеми при отриманні тренерської ліцензії

Олександр Алієв

Для Олександра Алієва як тренера, в першу чергу, важлива дисциплінп.

Про це він розповів Профутболу, коментуючи призначення в аматорський клуб.

"Це сталося несподівано. Сидів вдома, прийшла смска на Facebook. Я залишив номер свого телефону, а потім, вранці, десь годині об 11, пролунав телефонний дзвінок. Чоловік представилася Олександром і сказав, що він президент аматорської команди", - сказав футболіст.

Запросив на посаду головного тренера, а я погодився. Насамперед, подзвонив Олександру Хацкевичу, щоб порадитися. Він сказав поїхати і подивитися", - зазначив Алієв.

"Мої тренування орієнтовані на те, щоб все було ігрове. Десь раз на тиждень навантажую і фізично, проводимо бігову роботу. Найголовніше для мене – це дисципліна. Як на футбольному полі, так і за його межами.

"Тренерської ліцензії у мене немає, але пора вже отримати. Важкувато буде це зробити, адже там один з приймаючих іспити – Йожеф Сабо. Завалить мене", - підсумував Алієв. 

Раніше повідомлялося, що Алієв дебютував у ролі головного тренера, його команда перемогла.





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