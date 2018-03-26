Алієв розповів, чому у нього будуть проблеми при отриманні тренерської ліцензії
|Олександр Алієв
Для Олександра Алієва як тренера, в першу чергу, важлива дисциплінп.
Про це він розповів Профутболу, коментуючи призначення в аматорський клуб.
"Це сталося несподівано. Сидів вдома, прийшла смска на Facebook. Я залишив номер свого телефону, а потім, вранці, десь годині об 11, пролунав телефонний дзвінок. Чоловік представилася Олександром і сказав, що він президент аматорської команди", - сказав футболіст.
Запросив на посаду головного тренера, а я погодився. Насамперед, подзвонив Олександру Хацкевичу, щоб порадитися. Він сказав поїхати і подивитися", - зазначив Алієв.
"Мої тренування орієнтовані на те, щоб все було ігрове. Десь раз на тиждень навантажую і фізично, проводимо бігову роботу. Найголовніше для мене – це дисципліна. Як на футбольному полі, так і за його межами.
"Тренерської ліцензії у мене немає, але пора вже отримати. Важкувато буде це зробити, адже там один з приймаючих іспити – Йожеф Сабо. Завалить мене", - підсумував Алієв.
Раніше повідомлялося, що Алієв дебютував у ролі головного тренера, його команда перемогла.
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