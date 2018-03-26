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26.03.2018  10:32

Трансферна вартість Зінченка знову збільшилась

Олександр Зінченко

Захисник Ман Сіті і збірної України Олександр Зінченко подорожчав на 1,5 млн євро за версією порталу Transfermarkt.

23 березня ціна на 21-річного футболіста зросла з 4,5 млн до 6 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Зінченко отримав найгіршу оцінку в Ман Сіті за матч проти Сток Сіті.

Крім того, була інформація, що Зінченко став лідером по точності передач в матчі проти Челсі.





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