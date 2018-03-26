Шовковський знявся у рекламі спонсора Ліги чемпіонів

Олександр Шовковський

Екс-голкіпер Динамо Олександр Шовковський знявся у рекламі MasterCard, в якій фанатам пропонують виграти квитки на фінал Ліги чемпіонів у Києві 2018.

"Твори безцінні історії", – підписав Шовковський відеоролик, яким поділився на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, фінал жіночої Ліги чемпіонів відбудеться 24 травня на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Фінал чоловічої Ліги чемпіонів пройде на НСК "Олімпійський" 26 травня.

Як відомо, Шовковський написав автобіографію, яка вийде зовсім скоро.