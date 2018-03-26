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26.03.2018  11:20

Циганков готовий зіграти з Японією

Віктор Циганков

Півзахисник Динамо і збірної України Віктор Циганков, який через мікропошкодження змушений був тренуватися за індивідуальною програмою, повернувся до тренувань.

У вчорашньому занятті української національної команди 20-річний футболіст вже працював в загальній групі і без всяких обмежень.

Таким чином, Циганков має всі шанси взяти участь і в другому товариському матчі збірної України, пише Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, 27-го березня українська команда зіграє в Льєжі зі збірною Японії. Початок зустрічі - о 15:20 за київським часом.

Раніше була інформація, що Японія втратила захисника перед грою проти України.





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