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865 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.03.2018 11:37
Гравець збірної Словаччини проковтнув язик після потужного удару м'ячем в обличчя
Захисник збірної Словаччини Мартін Шкртел пережив неприємні миттєвості у товариському матчі проти Таїланду.
На 27-й хвилині матчу Шкртел отримав сильний ударом м'ячем по обличчі та миттєво повалився на газон. 33-річний оборонець почав втрачати свідомість і у нього закотився язик, однак на допомогу швидко примчали партнери по команді та медики.
Через декілька хвилин Шкртела вдалось привести до тями і він навіть зумів продовжити гру. Однак в кінці другого тайму захисник Фенербахче все-таки попросив заміну, пише football24.ua.
Нагадаємо, що збірна Словаччини, яка стане суперником України у Лізі націй, завоювала Кубок Короля Таїланду у важкому матчі.
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