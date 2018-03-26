Гравець збірної Словаччини проковтнув язик після потужного удару м'ячем в обличчя

Захисник збірної Словаччини Мартін Шкртел пережив неприємні миттєвості у товариському матчі проти Таїланду.

На 27-й хвилині матчу Шкртел отримав сильний ударом м'ячем по обличчі та миттєво повалився на газон. 33-річний оборонець почав втрачати свідомість і у нього закотився язик, однак на допомогу швидко примчали партнери по команді та медики.

Через декілька хвилин Шкртела вдалось привести до тями і він навіть зумів продовжити гру. Однак в кінці другого тайму захисник Фенербахче все-таки попросив заміну, пише football24.ua.

Нагадаємо, що збірна Словаччини, яка стане суперником України у Лізі націй, завоювала Кубок Короля Таїланду у важкому матчі.