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170 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.03.2018 11:59
Геліос - Суми: відео онлайн-трансляція матчу Першої ліги
26-го березня Геліос прийме Суми в матчі 24-го туру Першої ліги.
Поєдинок відбудеться о 15.00.
Відео онлайн-трансляцію гри можна подивитися у нас на сайті:
Як відомо, раніше Миколаїв виграв у Оболоні.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій