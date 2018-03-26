Геліос - Суми: відео онлайн-трансляція матчу Першої ліги

26-го березня Геліос прийме Суми в матчі 24-го туру Першої ліги.

Поєдинок відбудеться о 15.00.

Відео онлайн-трансляцію гри можна подивитися у нас на сайті:

Як відомо, раніше Миколаїв виграв у Оболоні.