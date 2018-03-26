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769 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.03.2018 12:16
Помічник Шевченка розповів, що він хоче бачити в збірній України
|Рауль Ріанчо
Помічник головного тренера збірної України Рауль Ріанчо хоче бачити в команді "свіжу кров".
Про це він заявив у коментарі Футбол 1.
"Ярмоленко - це топ-гравець, лідер команди. Андрій відновлюється від травми і, хочеться, щоб він повернувся на поле якомога швидше", - зазначив тренер.
"Зараз є багато молодих футболістів, викликаних до національної команди, вони можуть себе проявити. Хочеться бачити в збірній "свіжу кров", - сказав Ріанчо.
Раніше повідомлялося, що Ріанчо може стати головним тренером Динамо.
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