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26.03.2018  12:59

Суперник збірної України в Лізі націй зайняв третє місце на турнірі в Китаї

 

У матчі за третє місце на турнірі China Cup суперник України по Лізі Націй Чехія без проблем взяла верх над Китаєм.

Таким чином, Чехія виборола третє місце на турнірі. У фінальному матчі зустрінуться Вельс і Уругвай.

Раніше повідомлялося, що інший суперник України в Лізі націй виграв Кубок короля Таїланду.

China Cup

Китай - Чехія - 1:4

Голи: Фан Ксядонг, 5 (1:0). Калас, 58 (1:1). Шик, 59 (1:2). Крменчік, 62 (1:3). Кадерабек, 78 (1:4)





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