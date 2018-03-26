Суперник збірної України в Лізі націй зайняв третє місце на турнірі в Китаї

У матчі за третє місце на турнірі China Cup суперник України по Лізі Націй Чехія без проблем взяла верх над Китаєм.

Таким чином, Чехія виборола третє місце на турнірі. У фінальному матчі зустрінуться Вельс і Уругвай.

Раніше повідомлялося, що інший суперник України в Лізі націй виграв Кубок короля Таїланду.

China Cup

Китай - Чехія - 1:4

Голи: Фан Ксядонг, 5 (1:0). Калас, 58 (1:1). Шик, 59 (1:2). Крменчік, 62 (1:3). Кадерабек, 78 (1:4)