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341 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]26.03.2018 12:59
Суперник збірної України в Лізі націй зайняв третє місце на турнірі в Китаї
У матчі за третє місце на турнірі China Cup суперник України по Лізі Націй Чехія без проблем взяла верх над Китаєм.
Таким чином, Чехія виборола третє місце на турнірі. У фінальному матчі зустрінуться Вельс і Уругвай.
Раніше повідомлялося, що інший суперник України в Лізі націй виграв Кубок короля Таїланду.
China Cup
Китай - Чехія - 1:4
Голи: Фан Ксядонг, 5 (1:0). Калас, 58 (1:1). Шик, 59 (1:2). Крменчік, 62 (1:3). Кадерабек, 78 (1:4)
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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