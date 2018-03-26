Мілан збирається продовжити контракт з головним тренером

Дженнаро Гаттузо

Мілан домовився з головним тренером Дженнаро Гаттузо щодо продовження контракту.

40-річний фахівець, який очолив команду по ходу нинішнього сезону, підпише з "россонері" угоду на три роки і буде заробляти 2 мільйони євро за сезон плюс бонуси.

З листопада після призначення Гаттузо, який змінив Вінченцо Монтеллу, Мілан здобув 13 перемог в 23 матчах і не програє в Серії А з грудня, пише sports.ru.

Раніше повідомлялося, що Мілан може звільнити Гаттузо і повернути Монтеллу.