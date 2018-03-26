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26.03.2018  14:11

Ротань: Перейшов до Динамо не заради грошей

Руслан Ротань

Руслан Ротань перейшов до Динамо не заради грошей.

Про це Профутболу розповів сам футболіст.

"Я перейшов не заради грошей", - сказав він.

"Коли я переходив в 2005-му році, Ігор Михайлович мені подзвонив, ми поспілкувалися хвилин 10 і ніяких питань вже не було. Цього разу, напевно, було ще швидше", - зазначив Ротань.

Раніше була інформація, що Динамо дозаявило Ротаня.

Крім того, повідомлялося про Ротаня і ще 7 найстарших футболістів, які перейшли в Динамо.





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