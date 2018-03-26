СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
229 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.03.2018 15:01
Шахтар і Динамо зіграють 14-го квітня. Дати й час початку матчів 27-го туру
Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 27 туру.
27 ТУР
14 квітня (субота)
Маріуполь – Верес 14:00
Шахтар – Динамо 17:00
15 квітня (неділя)
Олімпік – Олександрія 14:00
Зірка – Чорноморець 17:00
Зоря – Ворскла 19:30
Сталь – Карпати 19:30
Раніше повідомлялося, що Динамо і Зоря зіграють 7-го квітня.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій