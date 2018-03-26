Шахтар і Динамо зіграють 14-го квітня. Дати й час початку матчів 27-го туру

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 27 туру.

27 ТУР

14 квітня (субота)

Маріуполь – Верес 14:00

Шахтар – Динамо 17:00

15 квітня (неділя)

Олімпік – Олександрія 14:00

Зірка – Чорноморець 17:00

Зоря – Ворскла 19:30

Сталь – Карпати 19:30

Раніше повідомлялося, що Динамо і Зоря зіграють 7-го квітня.