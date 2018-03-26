Десна - Авангард: відео онлайн-трансляція матчу Першої ліги

26-го березня Десна прийме Авангард в матчі 24-го туру Першої ліги.

Поєдинок відбудеться о 16.00.

Відео онлайн-трансляцію гри можна подивитися у нас на сайті:

Як відомо, раніше Миколаїв виграв у Оболоні.

Також була інформація, що матч .