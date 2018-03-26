Бразильський півзахисник пройшов медогляд для Шахтаря

Майкон

Центральний півзахисник Корінтіанса Майкон пройшов обстеження перед завершенням переходу в Шахтар.

Медогляд відбувся в Сан-Паулу минулого тижня, і проблем виявлено не було, але документи ще не підписані, повідомляє Globo Esporte.

За інформацією джерела, все йде до того, що перехід відбудеться влітку, коли в Україні відкриється трансферне вікно. Сума операції оцінюється в 6 мільйонів євро, пише sportarena.com.

Зазначимо, що цей футболіст розглядається як заміна Фреду, який скоріше за все залише Шахтар влітку.