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666 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.03.2018 15:45
Бразильський півзахисник пройшов медогляд для Шахтаря
|Майкон
Центральний півзахисник Корінтіанса Майкон пройшов обстеження перед завершенням переходу в Шахтар.
Медогляд відбувся в Сан-Паулу минулого тижня, і проблем виявлено не було, але документи ще не підписані, повідомляє Globo Esporte.
За інформацією джерела, все йде до того, що перехід відбудеться влітку, коли в Україні відкриється трансферне вікно. Сума операції оцінюється в 6 мільйонів євро, пише sportarena.com.
Зазначимо, що цей футболіст розглядається як заміна Фреду, який скоріше за все залише Шахтар влітку.
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