Фанатів Динамо пустять до Маріуполя тільки з документами

Фанати київського Динамо зможуть потрапити на матч 25 туру УПЛ проти Маріуполя лише з документами, що підтверджують особу.

Про це повідомляє офіційний сайт киян.

Відзначається, що вболівальники не зможуть заїхати навіть до міста без відповідних документів.

На стадіоні імені Володимира Бойка для уболівальників Динамо виділено сектор №17. Вартість квитків у гостьовий сектор - 40 грн.

Матч відбудеться 1 квітня о 14:00.

Нагадаємо, що Маріуполь на матч проти Динамо виділить сектор для студентів.