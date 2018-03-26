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64 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]26.03.2018 16:35
Фанатів Динамо пустять до Маріуполя тільки з документами
Фанати київського Динамо зможуть потрапити на матч 25 туру УПЛ проти Маріуполя лише з документами, що підтверджують особу.
Про це повідомляє офіційний сайт киян.
Відзначається, що вболівальники не зможуть заїхати навіть до міста без відповідних документів.
На стадіоні імені Володимира Бойка для уболівальників Динамо виділено сектор №17. Вартість квитків у гостьовий сектор - 40 грн.
Матч відбудеться 1 квітня о 14:00.
Нагадаємо, що Маріуполь на матч проти Динамо виділить сектор для студентів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій